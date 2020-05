L'economia d'export ha patì ferm durant l'avrigl. Raschun è la crisa da corona. Ils exports èn sa reducids l'avrigl per 11,7% sin 16,71 milliardas francs. Las pli grondas reducziuns ha registrà la sparta dad uras e bischutaria. L'avrigl èn ils exports sa reducids per passa 70% cumpareglià cun il mars e per passa 80% cumpareglià cun l'avrigl 2019.

Geograficamain èn ils exports sa reducids en tuts martgads gronds. Las furniziuns en l'America dal nord (-30,4%) èn sa sminuidas il pli ferm suenter l'Europa (-13,3%) e l'Asia (-7,9%).

Anc pli ferm hai dentant tutgà ils imports. Quels èn ids enavos per prest 21,9% sin 12,38 milliardas francs. Per la bilantscha commerziala dat quai in surpli da 4,33 milliardas francs. Uschia mussan las cifras da l'Administraziun federala da duana. Quai èn dimensiuns istoricas. I saja la pli auta reducziun stagiunala ch'i ha insumma dà entaifer in mais. En tuttas spartas hajan ins registrà reducziuns.