Il commerzi en detagl svizzer ha fatg marcantamain damain svieuta il mars. Cumpareglià cun il medem temp da l'onn avant saja quella sa reducida per 5,9%. Quai ha communitgà l’Uffizi federal da statistica. Sch'i vegnia resguardà la chareschia saja quai schizunt in minus da 6,6%.

La reducziun saja surtut da declerar cun las autas cifras dal mars 2021, cura che las mesiras da corona eran vegnidas abolidas. Ida enavos è surtut la svieuta cun mangiativas, bavrondas e rauba da tubac. In marcant augment hai però dà tar ils tancadis cun in plus da 45,1%.

