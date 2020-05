Las hallas da teater e da concert svizras restan serradas pervi dal coronavirus. Cura ch’il Cussegl federal permetta puspè d’avrir ellas, vulan ils organisaturs esser pronts.

Las uniuns da teater e da concert han perquai elavurà in concept da protecziun per manaschis culturals per proteger ils collavuraturs ed il public dal virus.

Il concept da protecziun sa basia sin las prescripziuns generalas da l’Uffizi federal da sanadad e possia vegnir duvrà da tut ils manaschis. Quai scrivan las associaziuns da branscha.