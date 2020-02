Il concern da chemia da construcziun SIKA ha pudì augmentar tant il gudogn sco er la svieuta l’onn passà. Il gudogn saja s’augmentà per bun 10,4 % sin bunamain 758,5 milliuns francs. La svieuta saja s’augmentada per 14,4% sin 8,11 milliardas francs. Quai ha communitgà il concern svizzer.

Era acziunaris duain profitar

Contribuì a quest bun resultat ha era la cumpra dal constructur da maulta franzos Parex il matg 2019. Quai era il pli grond deal en l'istorgia dal concern Sika. Dal bun resultat duajan er ils acziunaris profitar en furma d’ina dividenda pli auta: Il cussegl d’administraziun propona d’augmentar quella per 25 raps sin 2 francs e 30 per aczia.

Prognosas optimisticas per 2020

Er sajan las prognosas per quest onn da fatschenta positivas. Sika quinta cun in creschament da la svieuta da sur 10%. Il creschament dal gudogn vegnia ad esser sur la media. Sika avertescha dentant. In factur anc betg enconuschent sajan l'influenza dal virus da corona sin il svilup dal martgà.

Sika Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Sika è represchentada cun filialas en 101 pajais e producescha en dapli che 300 fabricas. L'onn 2019 han ils sur 24'500 collavuraturs da la Sika realisà ina svieuta da 8,11 milliardas francs.

