Ils daners èn tranter auter per sanar in bajetg d'administraziun da l'Uffizi federal per l'ambient BAFU, bajegiar in center d'asil a Turitg ed in'ambassada.

Parlament conceda 300 milliuns francs per bajegiar

Suenter il Cussegl dals chantuns ha er il Cussegl naziunal acceptà la proposta da la cumissiun da finanzas. El approva in credit d'impegn da bunamain 300 milliuns francs per immobiglias da la Confederaziun.

Passa 55 milliuns francs vegnan duvrads per sanar e renovar in bajetg d'administraziun ad Ittigen en il chantun Berna. Il bajetg saja gia 20 onns vegls e stoppia uss vegnir sanà da radent. Cura che las lavurs èn terminadas, pon tut ils collavuraturs e collavuraturas da l'Uffizi federal per l'ambient BAFU lavurar là.

Legenda: L'agglomeraziun da Berna, sut Bollingen e sanester Ittingen. Keystone

Ulteriurs gronds posts èn in center d'asil a Rümlang (17 milliuns francs) e l'ambassada svizra ad Addis Abeba en l'Etiopia (24 milliuns francs). 150 milliuns èn per projects betg specifitgads, 50 milliuns francs per projects en il rom dal pact da clima da la Confederaziun.

Cun il Gea dad omaduas chombras è la fatschenta decidida, i na dat betg la pussaivladad d'in referendum.