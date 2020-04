Per il mument èn messas e servetschs divins anc scumandadas. Uschespert che la Confederaziun lascha tiers puspè els, èsi er là da sa tegnair vid las reglas da distanza ed igiena. La Conferenza dals uvestgs svizzers ha decidì ed approvà in concept da protecziun.

Tranter auter han ils parochians da dischinfectar ils mauns. Ils craps e las cuppas cun aua benedida restian vids. Vitiers dastga esser occupads maximalmain in terz dals plazs da seser en baselgia. Mintga visitader duai avair in spazi d'almain quatter meters quadrat per el. Per impedir da stuair refusar parochians vegn cusseglià ina procedura d'annunzia e reservaziuns da plazs.

Funerals en ravugl da la famiglia

Funerals en il ravugl da la famiglia puspè lubids. Quai dentant be, sch'i dat perquai in concept da segirezza. Las mesiras decididas dal Cussegl federal e las recumandaziuns da l'Uffizi federal da sanadad stoppian ins resguardar severamain.