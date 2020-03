La pandemia da corona vegn a far bottas a l'economia svizra. Tenor ils economs da la Raiffeisen pudess l'economia 2020 sa reducir per 0,2%. In restabiliment l'onn proxim saja probabel, dentant sajan las prognosas intschertas.

Uschia èn ils economs da la Raiffeisen ils emprims che quintan cun in svilup negativ per il product naziunal brut. Els na discurran dentant betg d'ina recessiun. Fin uss han ils economs anc quintà cun in creschament economic dad 1,3%. Dapi lura è dentant sa midà bler. Entant ha la China, sco i para, sut controlla il dumber dals nov infectads. En auters pajais creschan quellas cifras dentant rasant. Era la Svizra sto quintar cun restricziuns da la vita publica.

Prognosas intschertas per 2021

Per l'onn 2021 prognostitgescha la Raiffeisen actualmain in creschament dad 1,6%. Las perspectivas restan dentant fitg intschertas. Ils ristgs per ina infracziun dal creschament èn il mument pli autas che las schanzas per pudair mitschar senza pli gronds donns.

