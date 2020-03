En il Grischun ed il Vallais èn las pendicularas stadas airi la fin d'emna. La stagiun da skis è per bleras regiuns da skis a fin in mais pli baud che previs, quai ha consequenzas massivas. Las Pendicularas grischunas e Gastro Grischun han encletga per las mesiras, pretendan però agid dal chantun. Las mesiras sajan in grond tagl per la branscha e bleras pitschnas ustarias hajan tema per lur existenza.

L'emprim aveva il chantun Grischun decis ch'ils territoris da skis restian anc averts sur la fin d'emna. Il Cussegl federal percunter ha ordinà venderdi suentermezdi ch'i duai valair la medema regla sco per arranschaments: Betg dapli che 100 persunas. Perquai han ils territoris da skis stuì serra per immediat.

Maletg 1 / 2 Legenda: Pistas vidas a Laax. RTR Pietro Jacomet Maletg 2 / 2 Legenda: A Laax na pon ins betg pli ir cun skis. Pistas vidas a Laax.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Pendicularas GR Territoris da skis ston serrar per immediat 13.03.2020

Differentas interpretaziuns en Svizra

Divers territoris da skis en Svizra avevan interpretà different il decret dal Cussegl federal da venderdi – ed han tuttina avert la sonda. Il minister da sanadad, Alain Berset, ha però ditg cler en l'emissiun «Samstagsrundschau» da radio SRF, ch'i na saja betg legal ch'ils territoris da skis hajan avert. Els vegnian a sclerir quai fitg spert, ha ditg Berset ed appellà a tut ils territoris da skis da serrar il manaschi. Sche necessari vegnia el ad intervegnir, ha annunzià Berset.

Ina da las mesiras ch'il Cussegl federal ha decidì venderdi per franar ch'il coronavirus sa derasia, è numnadamain ch'occurrenzas cun passa 100 persunas vegnan scumandadas. Sco quai che l'Uffizi federal da sanadad ha precisà en ina communicaziun, vala quai er per territoris da skis.

La regiun da skis Adelboden-Lenk era anc averta - ha però suenter la reacziun dal cusseglier federal Alain Berset decidì da serrar sonda saira.

Il territori da skis al Titlis (Sursilvania) è stà avert sonda anc fin las 17:00.

Era la Schilthornbahn ha serrà cun sonda saira.

En la regiun da la Jungfrau è entant serrada - cun excepziun da las colliaziuns che pertutgian il traffic public.

RTR novitads 09:00