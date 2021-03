20% da las interpresas pitschnas e mesaunas han stuì relaschar persunal l’ultim onn pervi da la pandemia da corona. Quai malgrà la pussaivladad per collavuraturas e collavuraturs da far lavur curta. Quai mussa in studi da la ZHAW, la Scola auta turitgaisa per scienzas applitgadas, ch'ella ha fatg cun 250 interpresas pitschnas e mesaunas.

Cunzunt en gastronomia e hotellaria

Fitg pertutgadas èn stadas firmas da la gastronomia e hotellaria. Areguard ils credits da corona è mintga tschintgavla interpresa da l’avis ch’ella na saja probablamain betg buna da pajar enavos quels cumplettamain.

