Otg empè da tschintg onns duain firmas che han fatg diever da credits da corona avair temp per pajar enavos quels. Quai ha decis il Cussegl naziunal.

Dapli temp per pajar enavos credits da corona

Ins na veglia betg che las firmas sa spargnian a la malura, han argumentà ils aderents la decisiun. Vul dir, la fracziun dal center, la Partida socialdemocratica ed ils Verds che han gudagnà cun 105 encunter 78 vuschs e trais abstenziuns cunter ils adversaris da la prolungaziun.

Nus na vulain betg che las firmas sa spargnan a la malura.

Stritgar ils tschains per tut ils 8 onns

Pli stretga è stada la decisiun da laschar crudar ils tschains per ils credits. Il Cussegl federal ha vulì adattar ils tschains al martgà, quai suenter la fin da mars da l'onn proxim. Be fin là avessan quels duì restar senza tschains. La Chombra gronda ha decis da laschar crudar ils tschains per tut ils otg onns.

Or da l'ordinaziun d'urgenza vegn lescha

Cun questa lescha daventa l'ordinaziun d'urgenza ch'il Cussegl federal ha relaschà il mars med legal ordinar. Interpresas pitschnas e mesaunas han uschia pudì mantegnair lur liquiditad durant il lockdown. Il Cussegl federal ha mess a disposiziun total 40 milliardas francs. Da radund 16 milliardas han ins fatg diever.

Per interpresas pitschnas e mesaunas è l'autezza maximala d'in tal credit tar 500'000 francs. Entant èn passa 135'000 firmas idas per in tal credit.

Sco proxim sto dentant anc il Cussegl dals chantuns decider.