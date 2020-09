Il parlament federal ha approvà credits supplementars da corona da 770 milliuns francs. Suenter il Cussegl naziunal ha uss er il cussegl dals chantuns ditg Gea – e quai unanimamain.

Credits da corona Cussegl naziunal ha approvà ulteriurs 770 milliuns francs 09.09.2020

Discussiuns hai atgnamain mo dà en il Cussegl naziunal e quai tar ils credits per la cultura e per la segirezza da sgol Skyguide. La PPS vuleva stritgar ils 34 milliuns per la cultura – quai senza success. E PS e PPS vulevan tschentar cundiziuns per l'agid finanzial da 150 milliuns francs per Skyguide.

La maioritad dal Cussegl naziunal n'ha dentant betg vulì intervegnir en la fatschenta operativa da la segirezza da sgols ed ha renvià scadina cundiziun.