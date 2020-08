136'000 interpresas pitschnas u mesaunas han retratg credits da corona segirads da la Confederaziun per garantir lur liquiditad. Quai è radund mintga 5avel KMU en Svizra. En tut èn vegnids pajads ora 16,8 milliardas francs. Uschia han ins fatg diever da radund 42% dals meds mess a disposiziun. Quai resulta da la survista dal Secretariat da stadi per l'economia (SECO), ch'è online.

En 845 cas hai dà examinaziuns pervi da suspects da maldiever dals credits. En 48 da quels cas è vegnì instradà ina procedura giuridica, perquai ch'ils suspects eran pli clers. Ed en 167 cas han las bancas fatg valair la garanzia da la Confederaziun. Quellas perditas muntan fin uss a 13,7 milliuns francs.

Il termin per inoltrar las dumondas da credits da corona è scadì la fin da fanadur. Per dumondas da garanzia per startups scada il termin la fin d'avust. Tut en tut aveva la Confederaziun mess a disposiziun 40 milliardas francs per il program da credits. 123 bancas èn sa participadas al program da Covid-19.