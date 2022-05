Malgrà che la situaziun è sa stabilisada e ch'il dumber d'infecziuns novas va enavos vul il Cussegl federal esser preparà sche la situaziun epidemiologica pegiurescha quest atun. El trametta perquai en consultaziun tar ils chantuns, las cumissiuns parlamentaras ed ils partenaris socials intginas midadas da la lescha da Covid-19.

Chantuns duain pajar tests

Sper promover il svilup da medicaments cunter il coronavirus duai era la pussaivladad d'edir certificats da corona, per exempel per viadis en l'exteriur, vegnir prolungada enfin il zercladur 2024. In punct impurtant è era la dumonda tgi che paja ils tests da corona en il futur. Qua propona il Cussegl federal ina midada: Enfin la fin da quest onn duai vinavant la Confederaziun surpigliar quels custs, suenter ils chantuns. Betg prolungar vul il Cussegl federal dentant la basa legala per ils sustegns finanzials per l'economia ed ils cas da direzza.

La consultaziun cuzza enfin ils 9 da matg. Probabel gia questa stad po il parlament debattar las prolungaziuns.