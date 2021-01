Tranter il fanadur e l’october dal 2020 è la mobilitad restada stabila. L’activitad da viagiar era puspè sin il stan tipic. Davent da l’october è la mobilitad dentant sa sbassada.

Ils 6 da schaner era il dumber dals kilometers fatgs radund 36% pli bass cumpareglià cun in tipic mais precedent, ha communitgà l'Uffizi federal da sanadad. Per la medema procentuala è s'augmentà il dumber da las persunas liadas al lieu – l'obligaziun da lavurar a chasa ha gì in effect.

Tuttina en ils trens e sin ils eroports

En il traffic sin ils binaris sa mussa in maletg analog: Dapi l’october èn damain passagiers da viadi cun il tren. Tranter ils 28 da december ed ils 3 da schaner èn ils trens a distanza stads occupads mo per la mesadad, cumpareglià cun l’onn avant. Tar il traffic regiunal hai dà quests dis ina reducziun sin 60%.

Tar ils eroports da Turitg e Genevra è la media dals moviments da sgol actualmain tar 40% da las cifras da l’onn passà. Las datas davart la mobilitad da la populaziun svizra sa basan sin infurmaziuns da la Swisscom, da la SBB e da l’Uffizi federal per l’aviatica civila.

