Corona, l'aura ed il martgà dals portgs han vulì bain cun ils purs il 2020. Las entradas en l’agricultura èn creschidas l’onn passà per 6,7%. Quai mussa il nov rapport dad Agroscope.

Per ils purs è il 2020 tut en tut stà in bun onn

Concret muntan las entradas per mintga bain puril en media a stgars 79'200 francs. Quai èn 5’000 francs dapli ch’il 2019. Differenzas datti però tranter las regiuns. Las pli bassas entradas datti tar ils purs en la muntogna – las pli autas en la bassa. Entant ch'ils purs en la muntogna gudognan en media 59'500.- francs, gudognan quels en la bassa var 98'800 francs.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Agricultura Purs han gudagnà dapli il 2019 06.10.2020 Cun audio

Er corona po avair consequenzas positivas

Las entradas pli autas èn, tranter auter d’attribuir a la pandemia da corona. Quella ha fatg crescher la dumonda da products indigens, surtut quels da las purarias. Ed era l’aura ha gì ina gronda influenza; la racolta da legums, puma e graun è stada buna. Ed er il martgà da portgs è puspè sa revegnì suenter intgins onns difficils.

Quest svilup ha tenor Agroscope er pudì cumpensar svilups displaschaivels. Pervia da la pandemia è vegnì vendì damain vin e la racolta da la rava da zutger e tar ils viticulturs è stada mediocra.

La sumbriva dal 2021

Tgi ch'ha fatg dapli gudogn durant il 2020 fa bain da metter il gudogn sin la vart. La prognosa per il 2021 è numnadamain betg uschè positiva. Agroscope quinta cun in minus da 6,6% tar la valur agiuntada brutta en l'agricultura. La producziun è sa reducida ed ils custs èn creschids. Tenor in'emprima prognosa dal Uffizi federal da statistica sa reducescha la producziun totala en l'agricultura per 2,1% sin 11,2 milliardas francs.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Mancanza da verdura Malaura periclitescha provediment da verduras 28.07.2021 Cun audio

Er l'aura dal 2021 fatschenta l'agricultura. Plievgia, granella e schelira han giu ina gronda influenza sin la racolta dal 2021 – cunzunt tar la puma e tar il graun è la racolta sa reducida fermamain.