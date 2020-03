Per il parlament a Berna è la sessiun da primavaira a fin. Ils presidents da tut las fracziuns sajan sa cunvegnids da betg cuntinuar cun la sessiun. Il president dal Cussegl dals chantuns Hans Stöckli (PS, BE) ha confermà in rapport dal Tages-Anzeiger.

Entant han era ils servetschs parlamentaras federals publitgà la decisiun. Sin basa da la situaziun dal coronavirus en Svizra hajan ils biros da las chombras parlamentaras decidì da finir la sessiun – quai sin proposta da la delegaziun d'administraziun.

La sessiun na stoppia betg vegnir reprida, ha ditg Stöckli. I na dettia naginas fatschentas che pretendian da s'inscuntrar.

Il parlament vul mussar al pievel ch'ins duai ir or da chasa mo per incumbensas urgentas ed indispensablas, ed uschiglio restar a chasa. La situaziun è seriusa.

L'administraziun dal parlament ha ussa l'incumbensa da chattar in lieu per sesidas e sessiuns, nua che parlamentaris e parlamentarias possian tegnair en la distanza necessaria. La proxima sessiun è planisada per l'entschatta matg – pia en 7 emnas.