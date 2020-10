Il chantun Turitg extenda vinavant l’obligatori da mascras. Sin areals da scola ston a partir da glindesdi tuttas persunas creschidas purtar ina mascra. In manaschi da scola senza restricziuns duai uschia esser pussibel, ha ditg la directura da furmaziun turitgaisa. Ella ha motivà la mesira cun il dumber creschent d'infecziuns novas dal coronavirus. Questa mesira vala enfin la fin da l'onn. Tut tenor situaziun possia quella er vegnir abolida pli baud u pli tard.

Durant l'instrucziun pon ils scolasts desister da la mascra, sche la distanza dad 1,5 meters po vegnir resguardada.

NW ed UR: 700 persunas en quarantina

En il chantun Sutsilvania ston 400 persunas ir en quarantina perquai ch'ellas èn stadas la fin d'emna en dus medems locals sco in giast infectà. Tenor las autoritads sa tractia d'ina persuna giuvna ch'aveva visità il venderdi e la sonda in discoteca a Wolfenschiessen ed in local da giuventetgna a Stans. Omadus locals avevan in concept da protecziun valaivel, che na cuntegn dentant betg in obligatori da mascrina u secturs separads. Sin fundament da las glistas da giasts han las autoritads pudì infurmar las persunas pertutgadas per SMS.

En il chantun Uri hai dà in sumegliant cas. Là ston 300 persunas en quarantina perquai ch'ellas èn medemamain stadas la fin d'emna en dus locals nua che duas persunas infectadas èn stadas. Quellas duas persunas èn vegnidas testadas positiv pir il mardi.

Infecziuns a Breil

A Breil en Surselva èn l’entschatta dal mais radund la mesadad dals 73 participants d’in champ da giuvenils s’infectads cun il coronavirus. I sa tracta dal champ Cevi Rapperswil-Jona. Felix Furrer da Cevi Svizra ha confermà oz in rapport correspundent en la «Linth-Zeitung». Tuts participants hajan sinaquai stuì restar en quarantina. Entant è il temp da quarantina da 10 dis gia passà. Nagins dals participants haja survegnì malsognas seriusas.

Per tadlar curt e cumpact:

Inscunter Confederaziun e chantuns

L'avantmezdi hai dà in inscunter da la presidenta da la Confederaziun Simonetta Sommaruga cun ils chantuns pertutgant mesiras ed agir en connex cun il coronavirus. A las 11:00 han el infurmà qua.