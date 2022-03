Il dumber da cas da corona crescha puspè sin l'entir mund. Tenor l'Organisaziun mundiala da la sanadad WHO datti uschè blers cas sco dapi la fin da schaner betg pli. En la segunda emna dal mars hai dà 11 milliuns novs cas – in plus 8% pertschient cumpareglià cun l'emna avant. Il pli grond augment hai da en l'Africa ed en la regiun dal pacific dal vest.

Situaziun globala

Experts averteschan d'esser precaut

Per l’epidemiolog Marcel Salathé è la situaziun da corona preoccupanta. En in’intervista cun la «SonntagsZeitung» avertescha l’expert dad esser precaut. Dal Cussegl federal pretenda el d’anc spetgar d’abolir l’obligatori da purtar mascrinas dal tuttafatg. En vista al dumber da novas infecziuns fissi era inditgà da mantegnair l’isolaziun per persunas infectadas. Quai enfin ch’i dettia puspè damain cas. La Svizra stoppia sa preparar sin ina nov’unda da corona l’atun. Perquai saja da prender en egl ina quarta vaccinaziun per grondas parts da la populaziun, uschia Salathé vinavant.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Cifras e svilups Situaziun actuala da la pandemia 04.03.2022

Era la China ha puspè dapli cas

Lä han ins regirtrà entaifer in di 3'400 novas infecziuns cun il coronavirus, dubel uschè bleras sco il di avant ed il pli aut dumber da novas infecziuns dapi passa dus onns. La citad gronda Jilin en il nord-ost è per part bloccada ed isolada, ha communitgà l'uffizi da sanadad. En blers quartiers vala in lockdown. En la citad vischina Changchun, cun nov milliuns abitants ed abitantas, han las autoritads decis gia il venderdi in lockdown.