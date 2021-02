RTR: San ins gia tge ch'ins po spetgar per damaun?

Fabia Caduff: Ditg sincer, na... Quai è per il mument fitg grev da valitar. Sch’ins guarda tge ch'è vegnì scrit e ditg ils ultims dis – quai ch’ins auda era da funtaunas ord il conturn dals cussegliers federals, lura vegn quai probabel, ch'il Cussegl federal trametta damaun propostas per schluccar en consultaziun tar ils chantuns. Las decisiuns suenter la consultaziun dess quai lura pir en in’emna. Dentant tge propostas che pudessan vegnir tramessas en consultaziun n'èn era betg enconuschentas en quest mument. Probabel è, sch'ì vegn schluccà, lura vegnan abolidas las mesiras ch’en vegnidas introducidas sco ultimas – sco l’obligatori da lavurar a distanza.

Dentant sco menziunà, igl è grev da dir per il mument tge ch’ins po spetgar per damaun. La finala vegn quai decidì dals set cussegliers e cusseglieras federalas pir a la sesida.

RTR: Quai tuna dentant uschia, che ti na pensas ch'i dat gronds schluccaments?

Na quai pens jau propi betg. Las cifras èn anc adina plitost autas cun 1000-1500 cas novs d’infecziuns al di. Era procuran las mutaziuns dal virus per gronda malsegirezza. Las mutaziuns pudessan far crescher las cifras rasant tenor epidemiologas ed epidemiologs. Perquai accumpognan nus diversas mesiras segir anc pli ditg.

Il squitsch sin il Cussegl federal vegn però adina pli gronds. Oravant tut vegn pretendì da diversas branschas ed era da las partidas ina strategia dad exit. Ina tala vegn pretendì propi da tut las varts: da tut las partidas dal Cussegl federal – da dretga fin sanestra

RTR: Tge manegias ti?

I va per ina perspectiva per tut la populaziun – per las branschas, per tuttas e tuts che han serrà lur affars. Vul dir: ch’ins survegn indicaturs cura ch’ins po cumenzar a planisar da puspè avrir. In exempel è il sectur da la cultura. Sch’ins vul far in teater, lura dovra quai temp. Sch'i vegn decis dad oz sin damaun da puspè avrir ils teaters vul quai dir, che damaun na datti anc nagina preschentaziun. Sco emprim sto vegnir trenà e pir suenter po puspè vegnir vendì bigliets. Pir lura han ins puspè entradas. Perquai giavischan las branschas ina perspectiva, per esser pronts cura ch'i va puspè liber.

RTR: Ti has menziunà avant il squitsch sin il Cussegl federal e che quel e vegnì pli grond ils ultims dis. Nagina simpla situaziun per la regenza?

Igl è enorm grev da chattar in equiliber. Gist uss, cura che la populaziun è stancla. Il squitsch da diversas branschas è creschì anc ina giada enorm, tant era sco da diversas partidas. Per exempel da la Partida populara svizra vegn pretendì d'avrir tut subito, uschia era las pretaisas da la societad da masteranza. Auter travail.suisse, l’associaziun vul evitar in effect da jojo – pretenda dentant era ina perspectiva.

E la taskforce da scienza na recumonda insumma betg da schluccar uss. Be oz ha l’Uffizi federal da sanadad (BAG) anc ina giada menziunà quant fragila che la situaziun saja.

Resumà pon ins dir, ina strategia dad exit sto il Cussegl federal pli baud ni pli tard metter sin maisa. Ina tala dess era perspectiva, e gidass era che las mesiras vegnan purtadas vinavant da la populaziun. Però da pensar ch'i dat grondas schluccadas davent dal emprim da mars è illusoric. Mesiras vegnan franc e segir ad accumpagnar nus anc intgins mais.