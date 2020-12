Er sche las cifras da las novas infecziuns per di avevan cumenzà ad ir enavos durant las ultimas emnas, stagneschan quellas uss puspè – anzi ils ultims dis èn las cifras puspè vid il crescher.

E la Svizra è per il mument dalunsch davent da la finamira dal Cussegl federal – numnadamain dad esser da Bumaun tar 500 novas infecziuns al di. Per cuntanscher quella finamira avessan stuì smesar las cifras mintga duas emnas e quai nè betg pli stà il cas. Ed er la cifra da las persunas che moran mintga di resta pli u main tar 100 al di, quai ch'è en congual internaziunal ina cifra auta.

Cun quai n'èsi da star stut, ch'il Cussegl federal vul instradar ulteriuras mesiras unifitgadas.

Solists senza dirigent

L'idea che mintga chantun po agir per sasez è l’idea ideala – l’idea che tutga tar noss sistem federalistic. Jau avess sperà che quai funcziunia. I sa mussa però, ch'il federalissem ha fadia en il cumbat cunter la pandemia.

Mintga decisiun che vegn prendida dura memia ditg, en ina situaziun cura che tut stuess ir svelt. Ils cussegliers federals accentueschan adina puspè, ch'il virus dat en il tact. Ma nus na rivain betg suenter a quel tact, cunquai ch'i drova adina anc temp per la consultaziun tar ils chantuns. Sche nus prendain in purtret or da la musica, pudain nus dir:

Nus avain il tact ch'è dà avant, ma il federalissem na lascha betg tiers che nus rivain suenter cun dumbrar. Nus crudain ord il ritmus.

In auter problem che sa mussa, dapi ch'ils chantuns han il lead è, ch'i dat tensiuns tranter singuls chantuns: in pèr decidan mesiras, auters betg. Ils chantuns cumenzan ad attatgar in l’auter ed a dar in a l’auter la culpa per ulteriuras mesiras. En Svizra franzosa discurran ins perfin dad in «foss da corona».

Per il mument avain nus uschia blers solists ed i fiss bun, sch'i dess puspè in dirigent che dat en il tact.