La Confederaziun ha segirà la cumpra d'in eventual vaccin cunter il coronavirus. Per quest intent ha ella suttascrit in contract cun la firma americana da biotecnica Moderna. Tenor quel pudess la Svizra cumprar vaccin per 2,25 milliuns persunas.

Cun quest pass vul la Confederaziun garantir che la populaziun svizra survegniss svelt in segir ed effizient vaccin cunter il coronavirus, scriva l'Uffizi federal da sanadad BAG. La Svizra saja in dals emprims pajais che haja suttascrit in contract cun Moderna, uschia il BAG.

En tut ha la Svizra segirà cun quest contract 4,5 milliuns dosas dal vaccin. Cunquai ch'i dovra per persuna mintgamai duas dosas, tanscha questa quantitad per vaccinar 2,25 milliuns persunas.

Lonza sco producent

Involvì en la producziun è er l'interpresa da farma Lonza en il Vallais. Quella duai lura surpigliar la producziun dal vaccin da Moderna, uschè svelt sco quel è lura pront. Ina lingia da producziun è gia en la fasa da realisaziun a Visp. La producziun là pudess gia cumenzar il favrer.

300 milliuns per vaccin

Per acquistar in vaccin ha la Confederaziun actualmain previs ina summa da 300 milliuns francs. Il mument na saja dentant anc betg cler, tge interpresas che vegnian la finala ad avair success cun in vaccin. La Confederaziun saja perquai er en il discurs cun autras firmas e sustegnia er projects multilaterals per garantir ina gista repartiziun d'in futur vaccin.