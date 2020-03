Tgi che sa lascha testar sin il nov coronavirus survegn ils daners da la cassa da malsauns. Il test vegnia mess sin la glista da las analisas che las cassas stoppian surpigliar. La diagnostica dal coronavirus SARS-CoV-2 tutgia tar las mesiras recumandadas da l'uffizi per franar l'epidemia, ha communitgà l’Uffizi federal da sanadad. A partir da mesemna ston las assicuranzas da malsauns per consequenza pajar 180 francs per il test.

Tenor il BAG datti actualmain 30 cas confermads en Svizra, 9 da quels en il chantun Grischun.

