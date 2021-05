Tgi che lavura en la furmaziun u la tgira d'uffants duai sa laschar vaccinar. Quai cusseglia l'Associaziun svizra per la tgira d'uffants. La vaccinaziun saja centrala per pudair turnar enavos a la normalitad. Plinavant possia ina infecziun cun il coronavirus avair consequenzas a lunga vista era per persunas senza in'auta ristga, hai num en la communicaziun.

La vaccinaziun na protegia betg mo d'ina infecziun, ella eviteschia er ina transmissiun als uffants che na possian anc betg sa laschar vaccinar. L'associaziun haja tratg questa decisiun suenter premurusa valitaziun da la situaziun. Virolar saja però ina decisiun persunala.

Ord l'archiv

Per tuts e tuttas n'èsi anc betg tuttina urgent da decider. Però baud u tard tuts che ston decider, sche virolar cunter corona u betg.