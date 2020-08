La Svizra duaja evitar ina dispita davart in obligatori da vaccinar en il cumbat encunter corona. Quai ha ditg il commember da la taskforce da corona da la Confederaziun, Marcel Tanner. Quai fiss la faussa discussiun. I vegnia a dar glieud che na veglia betg sa laschar vaccinar. Quai stoppian ins respectar, uschia l'epidemiolog envers las gasettas da Tamedia.

Sche 80% da la glieud sa laschia però vaccinar dumognian ins ina immunitad collectiva. Tanner avertescha er da memia grondas spetgas envers in vaccin. Quel da l'emprima generaziun na saja savens anc betg ideal e protegia be per part.

Impurtant è ch'i dat spert in product duvrabel.

Moda da proceder

La Svizra duai far part tar il svilup d'in vaccin cunter il coronavirus. Pli datiers ch'els sajan, tant meglier èsi. Ins stoppia collavurar internaziunal, ha l'expert accentuà. La Svizra duai proceder sin plirs champs e betg be sa concentrar sin ina activitad. El na quinta dentant betg d'avair en curt in vaccin.

Ord l'archiv da SRF