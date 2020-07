Sustegn per 36 projects da perscrutaziun

Passa 200 propostas per projects èn vegnidas inoltradas, 36 projects vegnan ussa sustegnids. Ils sis da mars aveva il fond mess a disposiziun tschintg milliuns francs per perscrutaziun. Trais tozzels possian ins realisar, ha ditg il president dal fond Matthias Egger en in’intervista cun la gasetta «Le Temps». Ils emprims projects hajan gia cumenzà.

Sistem da surveglianza

Ultra da quai haja er il Cussegl federal incumbensà il matg in program da perscrutaziun naziunal, uschia Egger. Ils projects sajan fitg differents. Egger spera, ch'ins gudognia tras ils novs projects spert concretas scuvertas ch'ins possia lura applitgar. Plinavant propona el era dad introducir in sistem da surveglianza per malsognas infectusas.