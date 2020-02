Sco il minister da sanadad, Alain Berset, ha ditg il venderdi envers las medias èn actualmain 15 persunas infectadas en Svizra cun il coronavirus. Ed ulteriuras 100 persunas sajan en quarantina. La gievgia saira muntava il dumber d'infectads ad 8 persunas.

Sa remess bain è entant l'emprim pazient dal coronavirus en il Tessin, el ha pudì bandunar l'ospital a Lugano. L'um da 70 onns n'haja mess en privel ni auters pazients ni il persunal, scriva la clinica en incumbensa dal medi chantunal. L'um era stà l'emprim cas dal coronavirus en Svizra.

Quels cas èn entant enconuschents:

Argovia: Ina persuna infectada

Basilea-Citad: Ina giuvna tgiradra d'uffants ch'è returnada da Milaun

Basilea-Champagn: Ina persuna infectada

Vad: In cunfinari da la Frantscha

Turitg: Duas persunas infectadas

Argovia: In um da 26 onns ch'è stà avant in'emna a Verona

Genevra: Trais persunas infectadas

Grischun: Dus uffants talians ch'èn en vacanzas en l'Engiadin'Ota

Tessin: Ina persuna infectada

Sursilvania: Ina persuna infectada

Tut las persunas èn ospitalisadas - dentant en in bun stan da sanadad, communitgeschan las autoritads chantunalas. Bleras persunas han dentant era laschar far il test e spetgan anc sin il resultat. Perquai èsi da quintar il dumber d'infectads crescha vinavant.

Plirs milliuns per la perscrutaziun

Plirs milliuns per la perscrutaziun

Per promover la perscrutaziun enturn il coronavirus ha il Fond naziunal svizzer decidì da metter a disposiziun plirs milliuns a perscrutaders da diversas spartas. I saja l'emprima giada ch'il fond mettia a disposiziun meds finanzials per cas d'urgenza. Ils 6 da mars veglian ins lantschar in appel, hai gì num sin Twitter. La publicaziun per pudair perscrutar il coronavirus è limitada fin la segunda mesadad dal mars.

Las scuvertas duain gidar a chapir meglier il virus. Plinavant veglian ins perscrutar la reacziun clinica ed er tge consequenzas ch'il virus ha per il sistem da sanadad ils proxims dus onns.

Uschia pudais sa proteger meglier

La Confederaziun lantscha ina gronda campagna d'igiena per far attent la populaziun, co ins vegn da sa proteger dal coronavirus. I vala da lavar savens e bain ils mauns cun savun e da starnidar en il cumbel u en in faziel da palpiri. Quel duessan ins suenter dismetter correct.

En cas da dumondas u malsegirezzas pon ins era contactar la hotline da la Confederaziun:

Infurmaziuns per la populaziun Chantun Grischun www.gr.ch/coronavirus , il link avra en ina nova fanestra

Confederaziun www.bag-coronavirus.ch , il link avra en ina nova fanestra Per tuttas dumondas datti in numer d'agid dal BAG: 058 463 00 00 (durant 24 uras) Per persunas da lingua taliana il numer dal chantun Tessin: 0800 144 144 (mintga di 07:00 - 20:00)

