La regenza tessinaisa rinforza anc ina giada las mesiras da corona: En il cumbat encunter il virus ston bars serrar ussa gia a las 19:00 uras ed autras ustarias a las 22:00. La nova regulaziun vala a partir da mesemna. Uschia vul la regenza anc ina giada reducir ils contacts durant il temp avant Nadal.

Il chantun Turgovia ha annunzià mesiras pli severas. L'ura da polizia per restaurants, bars, clubs e stans da takeaway vegn spustada enavant per in'ura sin las 22:00. Occurrenzas vegnan limitadas sin 10 persunas. Vinavant datti ina obligaziun da far homeoffice. Las novas mesiras valan a partir da la gievgia e valan fin ils 23 da december.

Genevra avra puspè ils restaurants

A partir da gievgia vul la regenza da Genevra puspè schluccar intginas mesiras. Restaurants e bars duain puspè pudair avrir. I valan dentant vinavant mesiras da segirtad.