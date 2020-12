Il ticker è a fin

16:59 Fin da la conferenza da pressa Suenter radund 1 ura e 15 minutas è la conferenza da pressa a fin.

16:57 Naginas persunas cun sintoms da covid-19 en territoris da skis En l'ordinaziun hai num che territoris da skis na dastgan betg laschar entrar sportistas e sportists d'enviern ch'han sintoms. In schurnalist dumonda co ils manaschis duain realisar quai. Territoris da skis possian per exempel pretender ina decleraziun persunala dals giasts ed er far attent al fatg ch'ins na dastgia betg entrar en il territori sch'ins haja sintoms da corona. Ils territoris da skis na stoppian però betg prender per mauns sez diagnosas clinicas, ha il manader dal servetsch giuridic dal BAG declerà.

16:44 Turnar a la situaziun extraordinaria? Na, manegia cusseglier federal Alain Berset. Il mars hajan ins proclamà la situaziun extraordinaria perquai che la situaziun pretendeva quai. Lura duvrava quai ina basa legala e quella haja quai lura dà cun la lescha da covid. Impurtant saja ch'i dettia ils instruments necessaris. Actualmain sajan quels avant maun ed i na dettia nagina raschun da turnar en la situaziun extraordinaria.

16:26 Proxima emna mesiras per l'entira Svizra? El na possia anc betg dir sch'i vegnia a dar l'emna proxima mesiras per l'entira Svizra, manegia Alain Berset. El sminia dentant ch'i vegnia plitost ch'i dettia mesiras per singulas regiuns. Ins vesia pulit bain, tge mesiras che hajan purtà fritg il mais passads.

16:21 Berset: «Nus na savain betg co la situaziun è da Nadal» Las proximas duas, trais emnas sajan decisivas. La situaziun restia intscherta. Ins constateschia bain che las mesiras rigurusas mussian effect - per exempel en la Svizra franzosa. Da far uss ina prognosa per Nadal saja fitg grev, ins na possia betg dir co la situaziun sa sviluppeschia, declera il minister da sanadad Alain Berset. En quest connex cusseglia il Cussegl federal da reducir il dumber da contacts. Sulet persunas da duas chasadas duain s'inscuntrar il medem mument.

16:11 Areguard tests da massa en Grischun Cussegl federal Alain Berset è sa mussà sceptic envers ils tests da massa ch'il Grischun ha annunzià da far. Il BAG saja vegnì infurmà dal project da pilot d'intginas regiuns en il Grischun. Il BAG haja interess da las experientschas ch'il Grischun fetschia cun quel project da pilot, ha Virgine Masserey dal BAG declerà.

16:09 Mesiras dad oz han effect enfin fin schaner Ils territoris da skis na sajan betg stads oz il tema principal da la sesida dal Cussegl federal, ha declerà Alain Berset. Il Cussegl federal veglia evitar ch'i dettia en tals lieus problems u che la situaziun escaleschia. Durant la pandemia da corona dettia ina latergia enorma. Quai ch'ins decida oz influenzeschia il svilup enfin la fin schaner.

16:01 Territoris da skis dovran lubientschas dal chantun Il Cussegl federal desista da limitar il dumber da skiunzas e skiunzs per in territori da skis. Talas propostas avevan procurà per discussiuns quest'emna. Però dovra mintga territori ina lubientscha dal chantun per pudair avrir. Quellas possian ils chantuns mo dar sche la situaziun epidemiologica lubeschia quai. Ed el ha accentuà, ch'ins possia er puspè prender davant talas lubientschas sche las reglas ed ils concepts da protecziun na vegnan betg resguardadas. Ils territoris d'enviern na sajan betg stads il tema principal da la sesida dal Cussegl federal, uschia Alain Berset. Però veglian ins evitar ch'i dettia problems en tals territoris e che la situaziun escaleschia.

15:59 Reducir contacts Il minister da l'intern explitgescha las singulas mesiras. I na dettia nagin obligatori, dentant vegnia recumandà instantamain da reducir ils contacts sin ils commembers da maximal dus perchasas. Quai vala per inscunters a chasa sco er per inscunter en ustarias.

15:57 Cussegl da far homeoffice Il Cussegl federal augmenta lur cussegl da lavurar da chasa anora e da reducir uschia il dumber da contacts.

15:55 Pli paucs giasts en stizuns Sco il Cussegl federal ha decis dastgan pli paucas persunas mintgamai sa chattar en ina stizun.

15:54 Situaziun naziunala betg eguala En intgins chantuns stagneschia il dumber d'infecziuns novas u creschia schizunt. Cunzunt en chantuns da la Svizra tudestga creschia il dumber d'infecziuns per part a moda exponenziala. La valur da R saja per part sur 1. Il Cussegl federal augmenta er il squitsch sin ils chantuns. Quels stoppian uss agir. Tut tenor haja er il Cussegl federal la pussaivladad da decider mesiras pli rigurusas che valan per singuls, per plirs u per tuts chantuns. A partir da l'emna proxima veglia il Cussegl federal valitar da nov la situaziun. La situaziun na saja betg sa sviluppada uschia, sco quai ch'il Cussegl federal avess giavischà. La curva d'infecziuns novas saja bain pli planiva, però giaja quella betg pli enavos.

15:51 Conferenza da pressa ha cumenzà La situaziun epidemiologica en Svizra restia tendida, declera Alain Berset. Cunzunt en vista a las festivitads da Nadal stoppian ins empruvar da sbassar las cifras. Ins stoppia agir uss, l'entschatta da l'enviern, cura che quai saja anc pussibel. Il sistem da sanadad saja sut squitsch - la situaziun saja tut auter che simpla.

15:34 En il focus: Reglas per territoris da skis Tranter auter vegnan spetgadas oz decisiuns che pertutgan la stagiun d'enviern. Il sboz da las reglas pli severas ch'il Cusseglier federal Alain Berset vul per ils territoris da skis ha procurà per critica. La regenza grischuna na vul naginas reglas pli severas per ils territoris da skis, sco quai ch'il cusseglier federal Alain Berset propona. Er il president da las pendicularas grischunas, Martin Hug è da l'avis che las pendicularas hajan mussà la stad ch'i funcziunia da realisar ils concepts.

15:32 Lockdown light en Grischun La regenza grischuna ha gia infurmà l'avantmezdi en chaussa ed ha annunzià ina seria da mesiras pli rigurusas. Tranter auter ston las ustarias serrar per almain duas emnas. En pli datti en tschertas regiuns grischunas in project da pionier cun tests da massa e sistematics. Qua chattais ina survista da las mesiras pli restrictivas.