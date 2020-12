Per impedir derasaziun

Vitiers vegn che tut ils Talians ch'èn stads tranter ils 21 da december ed ils 6 da schaner sco turists en l'exteriur e turnan, ston ir en quarantina. Il medem vala per turists da l'ester che vegnan en il pajais. Quai ha il primminister Giuseppe Conte annunzià senza inditgar quant ditg che la quarantina va. Vinavant resta il scumond da sortir tranter la saira las 22:00 e las 05:00 la bun'ura.

Il davos è il dumber da novas infecziuns sa reducì in zic. Ier han las autoritads talianas dentant stuì annunziar 993 mortoris entaifer in di – in nov dumber maximal.