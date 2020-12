Il Cussegl federal na duai betg restrenscher las capacitads da giasts en ils territoris da skis. Quai pretenda la cumissiun d'economia dal Cussegl naziunal en ina proposta per ina decleraziun.

Las mesiras encunter il coronavirus stoppian esser proporziunalas, effectivas e resguardar ils concepts da protecziun lubids da las federaziuns dal sport d'enviern. Quai muntia da restrenscher las capacitads da transport en telefericas per maximal 20% e ch'i na dastgia per exempel betg dar per las ustarias en il territori da skis restricziuns pli severas che quai ch'i vala er en general.

Encunter ina tala decleraziun èn la sanestra e la partida verd-liberala. Tuts veglian ch'ins possia ir cun skis quest enviern. Ma per che quai saja pussaivel stoppian en emprima lingia las cifras d'infecziuns sa sbassar. Il virus mettia en privel l'economia e mazzia mintga di da quai dad 80 persunas.

Damaun decida il Cussegl federal davart novas mesiras per cumbatter la derasaziun dal coronavirus.