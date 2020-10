Il BAG annunzia 5596 nov cas aifer 24 uras; 115 han stuì vegnir ospitalisadas

Per la Svizra ed il Principadi dal Liechtenstein annunzia l'Uffizi federal da sanadad la mesemna 5'596 novas infecziuns dal coronavirus. Quai èn var 2’500 dapli ch'il mardi. La media dals ultims set dis munta uschia a 2'783 novas infecziuns per di – in augment per 123% cumpareglià cun l'emna avant. Il trend è uschia sin fitg aut nivel fermamain creschent.

107 novs cas en il Grischun

Il Grischun ha dumbrà ier saira 107 novs cas aifer las ultimas 24 uras. Il mument èn 8 persunas ospitalisadas – ina da quellas è sin la staziun intensiva. La rata da positivitad en il Grischun vegn stimada sin circa 15%.

Las ultimas 24 uras èn vegnids annunziads al BAG 28'328 tests. Radund mintga tschintgavel è uschia stà positiv. Vesì sur ils ultims 14 dis munta la quota da positivitad dals tests a 15,5%. Quai vul dir che da 100 tests èn radund 16 stads positivs.

Ultra da quai è il dumber da mortoris en connex cun il coronavirus creschì per 11 sin 1'856. E 115 ulteriuras persunas han stuì vegnir ospitalisadas pervi da Covid-19.