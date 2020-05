Anc dus onns u dapli tegnair distanza, purtar mascras e lavar mauns. Uschè ditg pudessan las restricziuns pervi dal coronavirus anc valair. Quai ha il manader da la gruppa d'experts Covid-19, Matthias Egger ditg en la «NZZ am Sonntag». I possia anc cuzzar in pau, enfin ch'ins haja chattà in vaccin.

Plinavant ha Egger ditg ch'ils experts che cusseglian il Cussegl federal avessan anc spetgà cun schluccar las mesiras. I saja dentant cler che betg mo las dumondas da sanadad sajan stadas centralas per las decisiuns dal cussegl federal, mabain era interess economics u socials.

Embratschar tat e tatta - u tuttina betg?

Tar la cuntravers sche uffants duain dastgar ir tar tat e tatta di Egger: «Sco bab ditg jau: Jau guardass ch'ils uffants na fissan betg memia bler temp ensemen cun els». E sche tat e tatta sajan mendus, duess in retegnair la distanza. «Pia naginas embratschadas».

Ord l'archiv