Experts da la Confederaziun han infurmà er oz suentermezdi davart il stan actual en il cumbat cunter il coronavirus.

Daniel Koch dal BAG ha precisà sias explicaziuns davart la visita d'uffants tar tat e tatta.

Erik Jakob dal SECO recumonda da spustar viadis a l'exteriur sin l'auter onn.

Tenor Daniel Koch dal BAG dovri radund 14 dis enfin ch'ins vesia tge effect che la schluccada dal lockdown ha sin il dumber da novas infecziuns cun il coronavirus. A chaschun dal proxim pass da schluccar las mesiras, ils 11 da matg, possia il Cussegl federal far dapli indicaziuns. Actualmain crescha il dumber da novas infecziun vinavant, dentant betg pli uschè fitg. En tut dumbra la Confederaziun bain gleiti 30'000 persunas infectadas.

Observar svilup

Il temp tranter ils divers pass da schluccar las mesiras saja essenzial per observar il svilup. Las autoritads na veglian betg ristgar insatge cun quest'epidemia e malsogna. Anc sajan bleras dumondas avertas, ha ditg Daniel Koch vinavant.

Embratschar biadis è pussaivel

Sin dumonda d'in schurnalist ha suttastritgà Koch che tats e tattas dastgian embratschar lur biadis. Dentant restian ils geniturs vinavant in risico, er sch'els na sajan anc betg malsauns e n'hajan betg sintoms. Er na saja betg l'idea che tat e tatta pertgirian ils biadis. I saja d'evitar da maschadar las generaziuns per resguardar las reglas dal «social distancing».

Tenor Koch na datti bunamain nagins cas nua ch'uffants hajan dà vinavant il virus. Però s'augmentia quest risico tar uffants sur 10 onns.

«Turissem ed excursiuns er emotionalmain essenzials»

Erik Jakob dal SECO ha infurmà davart l'inscunter suprem davart il turissem da dumengia. Jakob ha suttastritgà l'impurtanza dal turissem per la Svizra, cunzunt er en las regiuns muntagnardas. Per l'onn current quintia il SECO che las svieutas sa reduceschian per 35%. Il segund semester quintian els che la branscha sa revegnia in zic. Cun normalitad saja pir da quintar il 2022.

Betg emblidà gastronomia

Actualmain examineschia la Confederaziun d'avrir manaschis a partir dals 11 da matg pass per pass. Silsuenter dettia ina lunga fasa d'evaluaziun.

Il messadi central da l'inscunter tranter il Cussegl federal e represchentants dal turissem saja sta: Vacanzas da stad en Svizra èn pussiblas. In manaschi normal na saja però er betg pussaivel il fanadur ed avust. Il matg saja planisà in ulteriur inscunter suprem.