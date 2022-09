Resultats concrets n'hai dà nagins. Tenor cusseglier federal Guy Parmelin eran las discussiun constructivas. Tuts sajan perencletg che «questas mesiras che nus vulain ussa prender avain mo ina finamira: evitar ina contingentaziun u mesiras anc mendras».

Critica dals chantuns

En pli ha il minister d'economia declerà che la Confederaziun veglia meglierar il barat d'infurmaziuns cun l'economia ed ils chantuns. Ils chantuns avevan crititgà avant la maisa radunda ch'i saja nunchapibel ch'els vegnian anc adina integrads be punctualmain en las lavurs currentas da la Confederaziun. L''intermediaziun d'infurmaziuns saja manglusa ed incumpletta.

Pretensiuns da l'economia

Da vart da l'economia datti pretensiuns concretas. Uschia pretenda l'industria da metal e maschinas ch'i dettia, en cas da contingents d'electricitad, excepziuns per tschertas firmas. Parmelin mangia ch'i saja difficil da far excepziuns per singuls champs. Ed er l'idea d'ina cuverta dal pretschs d'electricitad per l'industria refusa il Cussegl federal almain actualmain.

Sco ch'i va uss vinavant cun la planisaziun per in cas da mancanza d'electricitad n'è betg anc cler. Il cussegl discutia anc ina giada en october, uschia Parmelin.

