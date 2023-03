En Svizra è l’inflaziun s’augmentada il favrer sin 3,4%. Il schaner era ella tar 3,3% sco l’Uffizi federal da statistica ha communitgà. Ils analists e las analistas han spetgà ch’ella sa reduceschia il favrer.

Cumpareglià cun il mais avant saja l’index naziunal dals pretschs da consum s’augmentà per 0,7%. Da contribuir saja quai als pretschs pli auts per sgols, viadis pauschals e per la parahotellaria. Er pli chars sajan stads ils fits-chasa ed il benzin.

Percunter sajan sa reducids ils pretschs per ieli da stgaudar ed autos novs.