Il Cussegl dals chantuns vul metter a disposiziun almain 28 milliardas francs per la perscrutaziun e furmaziun durant ils proxims quatter onns. Quai èn 188 milliuns francs dapli ch'il Cussegl federal. En general era la chombra pitschna dentant cuntenta cun la direcziun che la regenza vul ir.

Il Cussegl federal aveva proponì en tut 27,9 milliardas francs per la furmaziun e perscrutaziun. La chombra pitschna ha uss auzà questa summa sin var 28,1 milliardas francs. Quai è en total bunamain 2 milliardas francs dapli ch'ils ultims quatter onns. Il Cussegl federal ha argumentà l'augment da la summa cun il svilup tar la digitalisaziun.

Part principala per universitads e scol'autas

Las scol'autas duain tenor il Cussegl federal survegnir sustegn da 16,6 milliardas francs, in plus da 5,9% en cumparegliaziun cun la perioda actuala. La perscrutaziun ed innovaziun vul la Confederaziun sustegnair cun 7 milliardas francs. La furmaziun professiunala duai survegnir radund 4,3 milliardas francs - in plus da 8,3%.