Il Cussegl federal vul en l'avegnir 40% dunnas en ils organs directivs da las interpresas liadas a la Confederaziun sco SBB u la Posta. El haja en mira ina represchentanza eguala da las schlattainas, ha communitgà il Cussegl federal. La quota en mira duai vegnir auzada da 30 sin 40%. Uschia valan per manaschis liads a la Confederaziun pli autas prescripziuns che per interpresas quotadas a la bursa. Er las finamiras per la represchentanza da las linguas naziunalas èn vegnidas adattadas levet.

Svizra puncto egualitad sin buna via

La Svizra è sin buna via pertutgant las finamiras d’egualitad da las Naziuns Unidas. A questa conclusiun vegnan la Confederaziun e l’ONU en in rapport davart la discriminaziun da dunnas. Tranter auter vegnia elavurà en il mument ina strategia naziunala per promover l’egualitad. Entras questa strategia daventia l’egualitad tranter um e dunna ina prioritad politica.