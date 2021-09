Il dumber da persunas che stoppian ir en l'ospital pervi da corona saja grond, però na saja quel dumber betg creschì dapi l'emna passada, argumentescha il Cussegl federal en ina communicaziun. Perquai n'haja il Cussegl federal betg decis en chaussa. Uss veglia el spetgar co la pandemia sa sviluppeschia e speria ch'ils chantuns collavurian bain tge che pertutga las capacitads en ils ospitals.

Il Cussegl federal vegnia però a prender mesiras per distgargiar ils ospitals – sche quai daventass necessari.

L'emna passada ha il Cussegl federal tramess en consultaziun sias propostas areguard il certificat da Covid.

Reacziuns per gronda part positivas

Ils chantuns sustegnian la proposta dal Cussegl federal d'extender l'obligatori dal certificat da Covid sche la situaziun en ils ospitals sa pegiurass. Er ina maioritad dals partenaris socials sco er da las organisaziuns da sport, cultura e messas sustegnan ils plans. Ma i haja er dà critica sco il Cussegl federal scriva vinavant. Uschia per exempel per il diever dal certificat da Covid en general, sco tge che pertutga certificat e concepts da protecziun al lieu da lavur. Pliras organisaziuns pretendan er che la Confederaziun paja vinavant ils tests che persunas betg vaccinadas u guaridas ston far per survegnir in certificat.

«Il virus è l'inimi e betg quels che pensan auter»

Plinavant è Parmelin s'adressà als burgais e las burgaisas ed ha appellà da betg discreditar dissidents en connex cun la dumonda a vaccinaziun:

00:28 video Parmelin: «Il virus è l'inimi e betg quels che pensan auter» Or da News-Clip dals 01.09.2021. laschar ir

Sco cusseglier federal e sco carstgaun saja el persvas che la via la pli curta or da la crisa saja sur la vaccinaziun, uschia Parmelin davant las medias a Berna. Mintgin e mintgina haja il dretg d'avair in'autra opiniun. I saja dentan inquietant sche burgaisas e politichers vegnian discreditads perquai ch'els hajan in'autra opiniun.