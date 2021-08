Il Cussegl federal lantscha ina consultaziun per rinforzar las mesiras cunter la derasaziun dal coronavirus. Concret vai per schlargiar l'obligatori dal certificat sin l'intern da restaurants, instituziuns culturalas ed indrizs da temp liber sco era sin manifestaziuns endadens.

Vast diever certificat da Covid

In certificat da Covid survegn tgi ch'è vaccinà cumplainamain, guarì suenter la malsogna da corona u tgi ch'ha in test negativ da corona. Uss vegni discussiunà sche quest certificat duaja vegnir pli impurtant en il mintgadi:

locals (endadens) dad ustarias , sco er occurrenzas ch'han lieu endadens – sco concerts , teaters , kino

, sco er occurrenzas ch'han lieu endadens – sco , , occurrenzas da sport e cultura ch'han lieu endadens: trenaments , emprovas da musica u teater

, u indrizs da temp liber: museums , zoos , centers da fitness , bogns

, , , occurrenzas privatas , sco nozzas.

, sco nozzas. Excepziuns: occurrenzas religiusas, politicas e sepulturas sco er occurrenzas da sport e cultura cun giuvenils sut 16 e gruppas che s'entaupan regularmain, tut cun maximalmain 30 persunas.

Decidì n'è però anc nagut. Il Cussegl federal vul en in emprim pass las opiniuns dals chantuns e partenaris socials. La consultaziun dura anc enfin ils 30 d’avust. Sche, e sche gea, cura che las novas reglas entrassan en vigur, decida il Cussegl federal suenter. I sa tractia d'ina consultaziun preventiva, per il cas ch'i dettia il privel ch'ils ospitals vegnian surchargiads

Reacziuns

Extender l'obligatori da certificat – sco quai ch'il Cussegl federal ha communitgà ier – na plascha betg a tuts tuttina. GastroSuisse na va betg d’accord cun questa decisiun dal Cussegl federal. Che l'obligatori vegnia forsa extendì fetschia gronds quitads, ha ditg il president da Gastrosuisse, Casimir Platzer. In’obligatori fiss discriminants, uschia Platzer. Plinavant stoppian ils gastronoms e las gastronomas puspè quintar cun perditas.

Sustegn per las propostas dal Cussegl federal datti percunter da las partidas. Auter che la PPS vesan tuttas partidas la via dal Cussegl federal sco schanza per evitar anc pli grondas restricziuns per la populaziun. Ed era ils directurs e las directuras chantunalas da sanadad van d'accord cun las propostas: en vista al svilup actual saja quai in pass evident.

Las gasettas svizras èn unisono da l'avis che l'obligatori da certificat saja giustifitgà. Quai saja anc adina meglier che da serrar dapertut restaurants, centers da fitness e manaschis culturals. La Svizra sa chattia en la quarta unda ed ils ospitals pudessian danovamain vegnir surchargiads. En vista a quests fatgs na saja betg pretendì memia bler da mussar in certificat.

Tests per certificat custan bainbaud

En pli ha il Cussegl federal adattà oz la strategia da testar. Tgi che sa laschia testar preventivamain, sto pajar sez quel. Pertutgadas èn persunas che n'èn betg vaccinadas u guaridas da corona e vulan sa laschar testar per survegnir il certificat da Covid. Tuttas persunas ch'hajan vulì sa laschar vaccinar, hajan pudì far quai enfin uss. Perquai n'èsi tenor il Cussegl federal betg pli il pensum da la publicitad da surpigliar ils custs da tests, per glieud che na vul betg sa laschar vaccinar, argumentescha il Cussegl federal. Questa mesira entra en vigur il 1. d'october.

Excepziuns

Betg pertutgads èn ils tests regulars en manaschis e scolas. Er persunas ch'han sintoms ed uffants e giuvenils sut 16 onns pon vinavant sa testar gratuitamain. Er vul la Confederaziun pajar vinavant ils tests per persunas che visitan indrizs da sanadad, sco ospitals u chasas da vegls e da tgira.

