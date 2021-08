La situaziun actuala saja fitg dischfavuraivla e fetschia quitads, uschia Patrick Mathys, manader da la secziun supperaziun da crisas e collavuraziun internaziunala tar l'Uffizi federal da sanadad (BAG). Er sch'il dumber d'infecziuns novas saja sa reducì levet en cumparegliaziun cun l'emna passada, sa movian las ciffras sin in nivel sco durant la terza unda.

00:23 video Patrick Mathys: «Situaziun actuala è dischfavuraivla e fa quitads» Or da News-Clip dals 24.08.2021. laschar ir

Er tar las ospitalisaziuns sa mussa tenor ils experts il medem maletg. Sulettamain tar ils mortoris na saja anc betg sa midà bler. Actualmain sajan bun trais quarts da las plazzas da tgira intensiva occupadas, in quart da quellas cun pazientas e pazients da Covid. La situaziun sin las staziuns intensivas saja tendida. Ils blers dals pazients e da las pazientas ospitalisadas cun Covid na sajan betg vaccinads. Sche pli blers fissian vaccinads, pudessian ins responsar pli autas cifras d'infecziun. Il vacccin prevegnia numnadamain da decurs grevs da la malsogna. Ma perquai ch'il dumber da vaccinaziuns stagneschia il mument, na vesa Mathys anc betg che la situaziun sa normaliseschia proximamain.

Er dunnas en speranza, giuvenils e guerids duajan laschar vaccinar

La Cumissiun federala per dumondas da vaccinaziun cusseglia da novamain a giuvenils a partir da 12 onns da sa laschar vaccinar. Quai cun l'argument che gia passa nov milliuns giuvenils sajan vaccinads e la nova varianta delta dal coronavirus saja fitg contagiusa. Er a dunnas en speranza e persunas guaridas cusseglia la cumissiun da sa laschar vaccinar. Era cun l'argument ch'il vaccin prevegnia a decurs grevs da la malsogna.

00:45 video Rudolf Hauri: «Entant èn tut ils chantuns pertutgads fermamain» Or da News-Clip dals 24.08.2021. laschar ir

Tuts chantuns pertutgads fermamain

Entant sajan tut ils chantuns pertutgads fermamain, er quai che pertutgia las ospitalisaziun, uschia Rudolf Hauri, il president da la Federaziun dals medis e medias chantunalas. Ins stoppia pli e pli savens puspè gidar or in l'auter tranter ils ospitals pervi da la capacitad. Bleras da las persunas ospitalisadas sajan turnadas da las vaccanzas u betg vaccinadas. 40% da las infecziuns actualas cun il coronavirus derivian da persunas che turnan da l'exteriur. Ultra da quai vegnian ospitalisadas persunas adina pli giuvnas. I dettia blera lavur tar il contact-tracing. Savens manchian er infurmaziuns davart persunas da contact u davart ils sintoms. Er na vegnian mesiras sco tegnair distanza e purtar mascra betg pli resguardadas uschè bain. In agir prospectiv, decidia uss davart la situaziun da l'atun. Rudolf Hauri ha appellà a la populaziun da cooperar.