Er en ils ospitals grischuns datti sco en l'entira Svizra puspè dapli pazientas e pazients cun il coronavirus. En tut èn actualmain 19 persunas en ils ospitals grischuns cun Covid-19. 11 dad ellas en l'ospital chantunal a Cuira. E da quellas èn tschintg persunas sin la staziun intensiva.

Tenor il pledader, Dajan Roman, dettia cunzunt ina chaussa en egl, numnadamain che be ina singula persuna saja vaccinada ed i satractia tar quella anc d'ina situaziun speciala. Per el mussia quai cleramain ch'i fetschia senn da sa laschar vaccinar perquai ch'il vaccin protegia d'in decurs grev da la malsogna. Plinavant sajan las persunas ospitalisadas pli giuvnas che anc en l'emprima u la secunda unda. En media èn ils pazients e las pazientas sut 60 onns. Plirs sajan perfin era lunsch sut 50 onns. Cunquai che la staziun intensiva è puspè plaina, pondereschia l'ospital chantunal suenter be in mais e mez d'avrir la staziun da pandemia. L'onn passà era quai pir capità l'october.