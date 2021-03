Il credit federal da var 100 milliuns francs, per sustegnair canortas ed autras purschidas per tgirar uffants na tanscha betg. Il Cussegl federal propona perquai al parlament d'auzar la summa per la perioda fin mez 2023 per 80 milliuns francs. Fin uss a la Confederaziun numnadamain survegnì dumondas da indesch chantuns per sustegn da total 125 milliuns francs. Ulteriuras dumondas sajan da spetgar.

Ils custs per canortas sajan en Svizra relativ auts. Dad augmentar il sustegn saja tenor il Cussegl federal in instrument effectiv per promover la cumpatibilitad da lavur e famiglia.