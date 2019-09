Il Cussegl federal vul metter a disposiziun dapli daners per champs da sport e per il sport d’elita. Quai ha communitgà il Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport.

Dapli promoziun per sport popular e d'elita

En cumparaziun internaziunala fa la Svizra ina nauscha figura quai che pertutga la promoziun d'atlets d'elita. Radund 70% da tut las sportistas e sportists ston sper il sport anc pratitgar in'autra professiun. Ord quest motiv vul la cussegliera federala Viola Amherd rinforzar la promoziun d'atlets d'elita tar l'armada.

Fin il 2033 duain mintgamai 70 atletas ed atlets dastgar absolver la scola da recrut speziala. Dubel uschè blers sco fin uss. Questa midada possian ins tenor communicaziun far cun la basa legala. La ministra da sport ha infurmà ses collegas davart la midada.

12 francs a di per uffant

Gia davent da l'entschatta december duain organisaturs da champs da sport d'enviern survegnir dapli sustegn finanzial. Per uffant e di duain las indemnisaziuns crescher da fin uss 7 francs e 60 sin 12 francs. Quai dentant sulettamain sch'ils champs correspundan er a las reglas da «Giuventegna e sport».

Davent da la stad 2020 duain tenor il departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport er auters champs survegnir dapli daners. Quai suenter ch'il Tribunal federal aveva decis che scolas dastgan per champs obligatorics be pli pretender ils custs per il mangiar dals uffants.

Ord l'archiv

Il Telesguard ha visità il favrer uffants d'ina scola da Herrliberg en lur champ da skis en la Tumleastga. Ed ha vulì savair quant attractivs che tals champs èn anc e tge ch'è sa midà en cumparegliaziun cun ils emprims avant bun 80 onns.

