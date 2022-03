Las sancziuns pertutgan oravant tut ils secturs da finanzas ed ils bains da persunas russas. Lur facultad vegn bloccada immediatamain. Novas relaziuns commerzialas n'èn vinavant betg pussaivlas.

01:29 video Ueli Maurer davart la muntada da la Russia per l'economia Svizra. Or da News-Clip dals 28.02.2022. laschar ir

Las sancziuns da finanzas van era en vigur per il president russ Wladimir Putin, il primminister Mikhail Mishustin ed il minister da l'exteriur Sergey Lavrov. Quels trais sajan responsabels per las violaziuns dal dretg internaziunal cun l'attatga sin L'Ucraina.

Il scumond d'import, export ed investiziuns che vala dapi il 2014 per la Crim, vegn schlargià sin las regiuns ucranaisas Donezk e Luhansk.

Restricziuns da sgular

La cunvegna da levgiament da visums per Russ e Russas dal 2009 vegn per part suspendì. Be pli persunas cun in pass diplomatic dastgan vinavant entrar la Svizra senza visum. Uschia veglia il Cussegl federal er vinavant pussibilitar discurs e tractativas tranter la Svizra e la Russia.

Il Cussegl federal ha era scumandà d'entrar en Svizra a pliras persunas da confidenza dal president russ ch'han ina colliaziun cun la Svizra.

Davent da glindesdi da las 15:00 è era il spazi d'aria da la Svizra serrà per tut ils sgols ord la Russia sco era per aviuns cun designaziun russa. Exceptà èn sgols per motivs umanitars, medicinals u diplomatics.

Facilitaziun e mediaziun

L'attatga militara da la Russia sin in pajais europeic suveran saja stada decisiva per il Cussegl federal da midar sia pratica davart sancziuns. Respectar il dretg internaziunal e defender la pasch e segirtad sajan valurs che la Svizra partia cun ses vischins. Il Cussegl federal accentuescha plinavant che la Svizra è era vinavant pronta da gidar activamain a schliar il conflict entras facilitaziun e mediaziun.

01:06 video Cassis: «Nus essan obligà als detgs umans». Or da News-Clip dals 28.02.2022. laschar ir

Agid umanitar

La Svizra furnescha en ils proxims dis 25 tonnas rauba d'agid en la chapitala da la Pologna, Warschau. Il VBS metta a disposiziun medischina e material medicinal ord l'apoteca da l'armada. Il material è previs per la populaziun da l'Ucraina ed ils stadis vischins.