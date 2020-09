Mesiras supplementaras per dumagnar la pandemia da covid-19 custan la Confederaziun l'onn proxim ulteriuras 1,4 milliardas francs. Il Cussegl federal ha approvà annunzias posteriuras per il preventiv 2021.

Tenor ina communicaziun duai dar bun ina mesa milliarda per sustegnair il traffic public e quasi tuttina bler per indemnisar perditas da gudogn. Il preventiv da la Confederaziun quinta uschia totalmain cun expensas da 78,3 milliardas francs ed in deficit da 2,5 milliardas. La fin d'avust quintava il Cussegl federal anc cun in deficit da 1,1 milliardas francs.