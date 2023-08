A partir dal settember na tschenta la Confederaziun ora nagins certificats da Covid pli. Er l'applicaziun da Covid vegn sistida definitivamain. En vista a la situaziun epidemiologica stabila na saja in certificat betg pli necessari, ha il Cussegl federal ditg. Tgi che ha gia in certificat, po duvrar quel vinavant.

Svizra suonda la decisiun da l'Uniun europeica

Suenter che l'Uniun europeica aveva gia decis la fin da zercladur da betg prolungar las basas legalas per il certificat da Covid, suonda uss er la Svizra. La decisiun da princip aveva il Cussegl federal gia prendì mez da matg cun resalva che l'UE na prolungheschia betg l'ordinaziun.

Pervia da la situaziun epidemologica stabila na dovrian ins betg pli quest certificat, ha argumentà il Cussegl federal. Actualmain dumondan er be pli singuls pajais in certificat u in test. Uschia ch'ins possia er viagiar senza certificat.