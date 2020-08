Propostas per novas reglas per persunas admessas provisoricamain

Il Cussegl federal vul in access pli simpel al martgà da lavur per persunas admessas provisoricamain.

Da nov duai questa glieud pudair midar il chantun sch'ella ha en in auter chantun ina plazza.

Il Cussegl federal ha deliberà oz per mauns dal parlament la missiva tar midadas en la lescha d'esters e d'integraziun.

Intginas midadas suondan ad incumbensas or dal parlament. Ina midada dispitaivla è che persunas admessas provisoricamain dastgan mo pli bandunar excepziunalmain la Svizra.