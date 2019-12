Il president da la Confederaziun Ueli Maurer ha explitgà las finamiras da la regenza per l’auter onn en il Cussegl naziunal.

Ueli Maurer ha preschentà las finamiras per il 2020

Ina da quellas finamiras restia la conclusiun da la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica. Quella aveva il Cussegl federal gia fixà per quest onn. Ins stoppia chattar ina schliaziun, per ch'ins possia cuntinuar cun la via bilaterala, ha ditg Ueli Maurer. Il Cussegl federal vegnia a cuntinuar il process l'onn che vegn.

Avant in onn aveva Alain Berset, da lez temp anc president da la Confederaziun, ditg ch'il Cussegl federal veglia anc il 2019 deliberar la cunvegna da basa cun l'Uniun Europeica. La stad aveva la regenza alura dentant decis ch'ins na vegnia betg a suttascriver la cunvegna. Il resultat da las tractativas saja da lez temp bain stà positiv, i dettia dentant anc da sclerir intginas chaussas, uschia l'argumentaziun.

Clima e digitalisaziun en il focus

En il focus sajan er il clima e la digitalisaziun. Il 2020 veglia il Cussegl federal deliberar ina nova strategia dal clima che giaja a prà cun la Cunvegna da Paris davart il clima e che resguardia las pussaivladads da la Svizra.

