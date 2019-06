Il Cussegl federal na suttascriva betg la cunvegna da basa cun l'UE. Sco emprim vul el scleriment en intgins puncts. Per pigliar la decisiun ha il Cussegl federal er resguardà las consultaziuns da las partidas e da diversas uniuns e societads.

Ils blers partenaris da discurs ch'il Cussegl federal ha gì sajan da principi per ina cunvegna da basa, els vulan dentant ch'i vegn anc ina giada filà vi da la cunvegna.

Suveran ha er in pled en chaussa

En il text a la cumissiun da l'UE fa il Cussegl federal endament a l'UE ch'il pievel svizzer po discurrer cun tar la cunvegna da basa. Ina votaziun davart la cunvegna saja tant sco segira. Plinavant vegnia er anc decidì sco emprim davart l'iniziativa da limitaziun che vul abolir la libra circulaziun da persunas.

Trais elements da la cunvegna actuala sajan sa cristallisads ils ultims mais sco betg acceptabels per ina maioritad:

la protecziun da las pajas (CF di che la protecziun da paja stoppia vegnir garantida sin il livel svizzer)

il subsidi dal stadi public (CF di che las reglas davart il subsidi na possian betg avair effect nua che la Svizra n'ha betg access al martgà da l'UE)

la directiva per burgais (CF di che la cunvegna da basa na possia betg vegnir interpretada uschia ch'ils burgais svizzers stuessan surpigliar la directiva da burgais da l'UE.

Suttascripziun pussaivla

Il Cussegl federal saja pront da tschertgar en quests trais aspects ina schliaziun satisfactanta per omaduas varts. Quai duess lura pussibilitar al Cussegl federal da suttascriver tala cunvegna e da suttametter quella al parlament.

Partidas grondas èn cuntentas

Las partidas grondas svizras èn tut en tut cuntentas cun la decisiun dal Cussegl federal da pretender scleriment en tscherts puncts. Tenor la PPS prenda il Cussegl federal uss las hottas enta maun. Per la PCD e per la PLD è la posiziun dal Cussegl federal in signal impurtant envers l'Uniun europeica. Ed er ils Socialdemocrats van d'accord cun il proceder dal Cussegl federal.

