Il Cussegl federal vul franar ils custs da sanadad e cunquai er che las premias per las cassas da malsauns creschan ad in crescher.

Perquai propona il minister da sanadad Alain Berset in segund pachet da mesiras.

Coordinaziun : Cun promover raits per coordinar il provediment duai vegnir stgaffì dapli tgira medicinala «ord in maun». Quai vul dir: Coordinar meglier l'entira chadaina dal provediment.

: L'access a medicaments duai vegnir garantì tranter auter cun cunvegnas cun concerns da farmazia, pia cun models da pretschs.

Digitalisaziun: Tut ils acturs vegnan obligads da transmetter lur quints en l'avegnir a moda electronica. La persuna assicurada ha dentant la pussaivladad da survegnir ils quints er sin palpiri.

Quai èn be trais da las mesiras ch'il Cussegl federal ha decis e ch'il parlament federal vegn anc a debattar. Quant ch'igl è pussaivel da spargnar cun questas mesiras n'è il mument anc betg cler. Quai dependia co ch'ils numerus acturs en il sectur da sanadad realiseschian las mesiras, scriva l'Uffizi federal da sanadad BAG.

01:49 video Alain Berset preschenta las mesiras Or da News-Clip dals 07.09.2022. laschar ir. Durada: 1 minuta 49 Secundas.

Reagì sin critica

La proposta uss sin maisa sa differenziescha dal sboz ch'è stà en consultaziun. Per l'ina desista il Cussegl federal uss d'introducir in post da cussegliaziun, al qual che pazientas e pazients avessan stuì sa drizzar avant ch'ir tar il medi. E per l'autra desista el da fixar ina finamira da sparg, quai vul dir che chantuns e Confederaziun numnan mintg'onn in maximum per quant ch'ils custs da sanadad dastgan crescher. Cun quest pachet da 10 mesiras vuleva il Cussegl federal spargnar circa ina milliarda francs – uss na numna el nagina summa.

Plirs programs

Gia l'onn 2018 ha il Cussegl federal preschentà dus pachets per franar ils custs da sanadad. Intginas mesiras èn gia en vigur – autras èn anc en discussiun en il parlament federal.